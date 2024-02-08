Оккупанты могли прорыть тоннель под Каховским водохранилищем: власти объяснили, возможно ли это

СБУ точно заметило бы тоннель

Сетью начинают распространяться фейки о возможности проникновения окупантов на Днепровщину. Сообщают, что россияне построили туннель (подкоп) между берегами под засохшим Каховским водохранилищем.

Об этом пишет Евгений Евтушенко глава Никопольского РВА. Он отмечает, что это дело рук диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

По его словам, официального подтверждения этой информации нет. Поэтому призывает горожан не вестись на провокации врага и не поддаваться панике.

"Водохранилище не является высохшим, а построение тоннеля длиной 4.6 километра, именно таково минимальное расстояние между берегами бывшего водохранилища, тайно от представителей Сил обороны Украины невозможно", — подчеркнул Евтушенко.

Фейковая новость

Он добавил, что никаких инженерных работ, техники или работников в количестве достаточном для построения такого тоннеля не фиксируется.

Волну фейка связывает с гибелью Виталия Юрьевича Журавлева заместителя мэра Никополя.

Напомним, что его в четверг, 8 февраля, с утра неизвестный мужчина расстрелял в авто. Говорят, что причиной стал старый конфликт Журавлева с местной группировкой, продолжающийся с 2017 года.

Ранее "Телеграф" писал, что взбунтовавшиеся полицейские в Днепре пойдут в штурмовую бригаду.