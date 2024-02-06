Первая фаза уже очень скоро: на Западе описали возможный сценарий начала войны между РФ и НАТО

Новая война может стремительно набрать обороты

В Европе все чаще стали говорить о возможной войне с Россией. Некоторые СМИ даже публикуют возможные сценарии потенциального боестолкновения.

Своим видением того, как может развернуться война между Россией и НАТО, поделилась газета The Telegraph. Украина в этом сценарии "третьей мировой", естественно, также фигурирует.

Так, по мнению экспертов, первая фаза новой войны может начаться уже летом 2024-го года.

"Путин мобилизует 200 тысяч солдат и начинает новое наступление на Украину при слабой поддержке Запада";

Далее уже летом того же года Россия может нацелиться на страны Балтии с помощью кибератак и разжигать волнения среди этнических русских;

Осенью 2024-го Москва может использовать протесты в вышеуказанных странах в качестве предлога для начала военных учений в Белоруси и размещения войск в Калининграде;

Зимой 2024 Россия разжигает пограничный конфликт в районе Сувалкского коридора между Польшей и странами Балтии;

Противостояние

После всего вышесказанного будет решаться вопрос о прямом противостоянии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия может устроить НАТО.