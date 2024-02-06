Перша фаза вже дуже скоро: на Заході описали можливий сценарій початку війни між РФ та НАТО

Нова війна може стрімко набрати обертів

У Європі дедалі частіше почали говорити про можливу війну з Росією. Деякі ЗМІ навіть публікують можливі сценарії потенційного зіткнення.

Своїм баченням того, як може розгорнутися війна між Росією та НАТО, поділилася газета The Telegraph. Україна в цьому сценарії "третьої світової" також фігурує.

Так, на думку експертів, перша фаза нової війни може розпочатися вже влітку 2024 року.

"Путін мобілізує 200 тисяч солдатів і починає новий наступ на Україну за слабкої підтримки Заходу";

Далі вже влітку того ж року Росія може націлитись на країни Балтії за допомогою кібератак та розпалювати хвилювання серед етнічних росіян;

Восени 2024-го Москва може використовувати протести у вищевказаних країнах як привід для початку військових навчань у Білорусі та розміщення військ у Калінінграді;

Взимку 2024 року Росія розпалює прикордонний конфлікт у районі Сувалкського коридору між Польщею та країнами Балтії;

Протистояння

Після всього вищесказаного вирішуватиметься питання про пряме протистояння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія може влаштувати НАТО.