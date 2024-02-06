Воювати поки що не готові, але...: розвідка Данії розповіла, що Росія може влаштувати НАТО

У Росії зараз йде "комплексне нарощування військової могутності"

Країна-агресорка Росія найближчим часом не планує воювати з НАТО. Однак РФ, ймовірно, має намір кинути виклик країнам Альянсу.

Про це заявили у розвідці Данії, повідомляє BILD. За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, нині малоймовірно, що Росія захоче спровокувати військовий конфлікт з НАТО, тому розвідка не бачить військової загрози для територій Данського королівства. Але з іншого — ймовірно, що РФ має намір спровокувати конфлікт так, щоб блок відповів військовим шляхом.

"Росія може, зокрема, використати свій військовий потенціал для тиску на окремі країни за допомогою дій, що порушують раніше досягнуті домовленості та міжнародні національні правила, але які знаходяться нижче за поріг війни", — цитує міністр оборони Данії оцінку військової розвідки.

Йдеться про такі дії РФ, як порушення національних територіальних кордонів військовими літаками чи кораблями, використання гідролокаторів, проводити великомасштабне нарощування військ уздовж національних кордонів чи навчання, що обмежують військову діяльність Заходу у міжнародних водах.

У розвідці Данії зазначили, що в Росії зараз йде "комплексне нарощування військової могутності", яке також включає розгортання нових підрозділів у регіоні Балтійського моря і на північному заході країни.

Зазначимо, останнім часом у країнах Європи активно говорять про необхідність підготовки до прямої конфронтації із Росією. У січні 2024 року міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін визнав, що "у Швеції може бути війна". Шведський головнокомандувач генерал Мікаель Біден пішов далі, заявивши, що всі шведи повинні "готуватися до війни". У свою чергу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив, що його країні потрібно від п’яти до восьми років, щоб бути готовими до війни, а сценарій німецького військового планування, що потрапив у мережу, будувався на припущенні про початок бойових дій з Росією вже в 2025 році.

У той же час адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО і вищий військовий офіцер Альянсу, попередив, що війна між НАТО і Росією може відбутися в найближчі 20 років, що вимагатиме мобілізації багатьох цивільних для боротьби.

Раніше "Телеграф" публікував думку австралійського генерала у відставці Міка Райана. Він вважає, що майже через два роки повномасштабної війни Росія покращила свою адаптивність і здатність до впровадження інновацій. Якісний розрив між Україною та РФ скоротився.