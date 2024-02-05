Росія повільно, але впевнено навчається: австралійський генерал про тривожну тенденцію на фронті

Тупикова ситуація — не найгірше, що може трапитись у цій війні

Після майже двох років повномасштабної війни Росія покращила свою адаптивність та здатність до впровадження інновацій. Якісний розрив між Україною та РФ скоротився.

Про це йдеться у статті американського журналу Foreign Affairs. Її автор генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян зазначає, що на перших етапах вторгнення перевагу мала Україна.

"Україна все ще має інноваційну військову культуру, що йде знизу, що дозволяє їй швидко впроваджувати нові бойові технології та тактики. Але їй може бути складно переконатися, що ці уроки систематизовані та поширені по всіх збройних силах. Росія, з іншого боку, повільніше навчається знизу через небажання повідомляти про невдачі та більш централізовану філософію командування. Але коли Росія нарешті чогось навчається, вона може систематизувати це в армії та своїй великій оборонній промисловості", — пише видання.

На думку автора, ці відмінності відображені в способах впровадження інновацій у двох державах. За його словами, Україна краще справляється з тактичною адаптацією: навчання та вдосконалення на полі бою.

"Росія є кращою у стратегічній адаптації, або навчанні та адаптації, що впливає на національну та військову політику, наприклад, як держави використовують свої ресурси. Важливі обидві форми адаптації. Але саме останній тип є найважливішим для перемоги у війнах", — підкреслює Раян.

Він також зазначає, що чим довше триватиме ця війна, тим краще Росія навчатиметься, адаптуватиметься та створюватиме більш ефективну, сучасну бойову силу. На його думку, повільно, але впевнено Москва поглинатиме нові ідеї з поля бою та відповідно перебудовуватиме свою тактику.

"Її стратегічна адаптація вже допомогла відбити контрнаступ України, а за останні кілька місяців це допомогло російським військам відібрати у Києва більше території. Зрештою, якщо перевага Росії у стратегічній адаптації збережеться без належної відповіді Заходу, найгірше, що може трапитись у цій війні, — це не тупикова ситуація. Це українська поразка", – йдеться у матеріалі.

Автор підкреслює, що після перших військових операцій в Україні Росія адаптувала свою структуру командування та управління. Росія також змінила спосіб ведення ближнього бою. Крім того, російські війська також адаптувалися до оборони, а також стали краще захищати свою техніку.

Крім того, зазначається, що РФ стала значно кращою у розгортанні безпілотних літальних апаратів, змінивши попередню динаміку. Тепер вона випереджає Україну, коли йдеться про безпілотники та боєприпаси. На думку автора, ймовірно, цей розрив буде збільшуватися.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що зараз ініціатива на полі бою знаходиться на боці росіян, але невдовзі це може змінитися.