Россия медленно, но уверенно учится: австралийский генерал о тревожной тенденции на фронте

Тупиковая ситуация — не самое плохое, что может случиться в этой войне

После двух лет полномасштабной войны Россия улучшила свою адаптивность и способность к внедрению инноваций. Качественный разрыв между Украиной и РФ сократился.

Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs. Ее автор генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан отмечает, что на первых этапах вторжения преимущество имела Украина.

"Украина все еще имеет инновационную военную культуру, которая идет снизу, что позволяет ей быстро внедрять новые боевые технологии и тактики. Но ей может быть сложно убедиться, что эти уроки систематизированы и распространены по всем вооруженным силам. Россия, с другой стороны, медленнее учится снизу из-за нежелания сообщать о неудачах и централизованной философии командования. Но когда Россия наконец-то чему-то учится, она может систематизировать это в армии и своей крупной оборонной промышленности", — пишет издание.

По мнению автора, эти отличия отражены в способах внедрения инноваций в двух государствах. По его словам, Украина лучше справляется с тактической адаптацией: обучение и усовершенствование на поле боя.

"Россия лучше в стратегической адаптации, или обучении и адаптации, влияющей на национальную и военную политику, например, как государства используют свои ресурсы. Важны обе формы адаптации. Но именно последний тип является важнейшим для победы в войнах", — подчеркивает Райан.

Он также отмечает, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем лучше Россия будет учиться, адаптироваться и создавать более эффективную, современную боевую силу. По его мнению, медленно, но уверенно, Москва будет поглощать новые идеи с поля боя и соответственно будет перестраивать свою тактику.

"Ее стратегическая адаптация уже помогла отразить контрнаступление Украины, а за последние несколько месяцев это помогло российским войскам отобрать у Киева больше территории. В конце концов, если преимущество России в стратегической адаптации сохранится без должного ответа Запада, худшее, что может случиться в этой войне — это не тупиковая ситуация. Это украинское поражение", – говорится в материале.

Автор подчеркивает, что после первых военных операций в Украине Россия адаптировала свою структуру командования и управления. Россия тоже изменила способ ведения ближнего боя. Кроме того, российские войска также адаптировались к обороне, а также стали лучше защищать свою технику.

Кроме того, отмечается, что РФ стала значительно лучше в развертывании беспилотных летательных аппаратов, сменив предыдущую динамику. Теперь она опережает Украину, когда речь идет о беспилотниках и боеприпасах. По мнению автора, вероятно этот разрыв будет увеличиваться.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас инициатива на поле боя находится на стороне россиян, но вскоре это может измениться.