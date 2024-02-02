"Надо менять тактику": у Зеленского рассказали, будет ли новое наступление Украины

Стратегия Украины остается неизменной

Чтобы добиться проигрыша России в войне, Украина не может постоянно находиться в обороне. Поэтому наше государство должно менять тактику.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Силы обороны должны активно атаковать на разных направлениях.

"Насчет наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограничен ресурс, а Россия, считавшаяся масштабной страной с огромным ВПК", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Россия накопила большой объем оружия, а на войну в Украине тратит все, что может найти. По его словам, РФ сделала милитарным 42% федерального бюджета. В то же время Подоляк подчеркнул, что это только прямые ассигнования России на войну, а еще опосредованные, региональные – это гораздо больший бюджет.

"Все это нужно сломать, а для этого нужна объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике, а также объединенные военные производства. Поставки отдельных видов оружия должны быть увеличены. Кроме того, нужно решить вопрос количества. Ты не можешь воевать количественно против России – ты можешь воевать качеством тех или иных управленческих и технологических решений", — отметил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что поддерживает слова главы ГУР Кирилла Буданова, который говорит, что Украина пойдет в наступление. По мнению советника, если Украина хочет реализовать свои стратегические цели, а это проигрыш России, то она не может постоянно находиться только в обороне.

"Мне "нравится" эта концепция — "а давайте, вы зайдете в стратегическую оборону". Я всегда ставлю вопрос, будет ли это значить, что если Украина зайдет в стратегическую оборону, будет накапливать резервы, будет обучать и так далее, то Россия в это время просто будет лежать на диване и ждать? Это же нонсенс, Россия будет также накапливать ресурс, так же провоцировать на тех или иных направлениях, будет атаковать, увеличивать производство ракет, запускать ракеты, дроны и так далее", — заявил он.

Подоляк отметил, что стратегия Украины должна быть абсолютно конкретной, о чем и говорит Буданов. С одной стороны – истощение на определенных направлениях, которое происходит сегодня очень эффективно в Донецкой области, где идет масштабное уничтожение российских возможностей.

"С другой стороны, Буданов говорит о том, что мы должны активно атаковать на разных направлениях. Это нужно, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможность куда-то подвозить резервы. Для того чтобы "обвалить" такую их возможность, нам опять же нужны дальнобойные ракеты, которыми мы будем поражать российскую логистику", — отметил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что такой план должен четко фиксировать, что Украина не может стагнировать войну, то есть находиться в одном и том же месте, поэтому нужно менять тактику. По его словам, стратегия нашей страны остается неизменной, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, с возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы.

"И эти решения должны быть неожиданными для России – это главное. Россия воюет линейно, накапливает резерв на одном направлении и там постоянно двигается. Надо лишить ее возможности прогнозировать, что будет делать Украина", — подытожил советник главы ОП.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас инициатива на поле боя находится на стороне россиян, но вскоре это может измениться.