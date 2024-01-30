Юг Украины в опасности? Генерал Марченко сделал тревожный прогноз по наступлению россиян

"Пока у нас есть время, я думаю, что наше военное руководство должно принять правильное решение"

Армия РФ может осуществить еще одну попытку наступления на Одессу, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Это может произойти уже в этом году.

Такой прогноз в интервью Дмитрию Гордону озвучил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Он считает, что оккупанты еще не отказались от захвата юга Украины.

"Меня как военного всегда учили, что нужно ожидать худшего, а рассчитывать на лучшее. Поэтому я скажу, что от юга Украины российские лидеры не отказались. Я думаю, что они попытаются все-таки воплотить тот план захвата и отрезать нас от Черного моря". Это для них стратегическая задача", – сказал Марченко.

Военный объяснил, что если россиянам это удастся, то они значительно ослабят Украину — "сделают ее не имеющей своего моря, своих портов", а это очень ударит по экономике страны.

"Поэтому я все-таки думаю, что нам нужно готовиться к тому, что они пойдут воплощать свой план по захвату юга. Поэтому пока у нас есть время, я думаю, что наше военное руководство должно принять правильное решение и отстраивать сейчас три линии обороны, чтобы создать им такие условия, которые сделали бы невозможным их продвижение – даже на пару километров – вперед", – подытожил военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитик фонда "Вернись живым" Антон Муравейник дал прогноз событий на фронте в 2024 году.