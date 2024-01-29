Есть разные варианты завершения войны в Украине: экс-командующий НАТО озвучил прогноз
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украину возможно ждет корейский сценарий
Украина и Россия все больше истощены войной. Это может создать потенциальное окно для переговоров в конце 2024 года.
Такое мнение высказал экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передаёт Yahoo!news. По его словам, война в Украине может завершиться по корейскому сценарию.
"В конце концов это закончится, как Корейская война, то есть Россия, вероятно, все еще будет иметь контроль над некоторой частью Украины, Крымом, сухопутным мостом в Россию… И Россия, и Украина все больше истощены этой войной с точки зрения их военного потенциала и с точки зрения экономических санкций, применяемых с обеих сторон", – сказал экс-командующий НАТО.
Он подчеркнул, что момент для потенциальных переговоров, вероятно, будет после выборов в США в конце этого года.
"С другой стороны, я вижу, как Украина вступает в НАТО", – заявил Старвидис.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать полноправным членом альянса, но это произойдет на "определенном этапе". Он отметил, что для альянса и Соединённых Штатов сейчас важно поддержать Украину и не дать Путину одержать победу.
Как сообщал "Телеграф", в НАТО советуют готовиться к ракетным атакам России по объектам по всей Европе.