Есть разные варианты завершения войны в Украине: экс-командующий НАТО озвучил прогноз

Украину возможно ждет корейский сценарий

Украина и Россия все больше истощены войной. Это может создать потенциальное окно для переговоров в конце 2024 года.

Такое мнение высказал экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передаёт Yahoo!news. По его словам, война в Украине может завершиться по корейскому сценарию.

"В конце концов это закончится, как Корейская война, то есть Россия, вероятно, все еще будет иметь контроль над некоторой частью Украины, Крымом, сухопутным мостом в Россию… И Россия, и Украина все больше истощены этой войной с точки зрения их военного потенциала и с точки зрения экономических санкций, применяемых с обеих сторон", – сказал экс-командующий НАТО.

Он подчеркнул, что момент для потенциальных переговоров, вероятно, будет после выборов в США в конце этого года.

"С другой стороны, я вижу, как Украина вступает в НАТО", – заявил Старвидис.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать полноправным членом альянса, но это произойдет на "определенном этапе". Он отметил, что для альянса и Соединённых Штатов сейчас важно поддержать Украину и не дать Путину одержать победу.

Как сообщал "Телеграф", в НАТО советуют готовиться к ракетным атакам России по объектам по всей Европе.