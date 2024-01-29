Переговоры с Россией и прекращение огня: западные аналитики дали однозначный прогноз

Максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий

Аналитики из Института изучения войны считают, что любое прекращение огня в Украине пойдет на пользу РФ. Ведь это предоставит время для оккупантов, чтобы восстановиться и перегруппироваться для будущих наступательных кампаний и укрепления контроля над оккупированными территориями.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). По информации специалистов, максималистские цели России по дальнейшему территориальному завоеванию в Украине не изменятся.

ISW отмечает, что российские "игроки" могут делать вид, что заинтересованы в предложении уступок по месту Украины в западных институтах, пытаясь побудить Запад пойти на превентивные уступки по территориальной целостности Украины.

В сообщениях об открытости Путина к переговорам по закрытым каналам не упоминается о готовности России отказаться от какой-либо оккупированной украинской территории. Российские официальные лица продолжают указывать, что максималистские цели Путина не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине. Вступление Украины в ЕС и НАТО является длительным процессом, который не развернется сразу после какого-либо прекращения огня, и Россия может попытаться временно согласиться с этими требованиями, чтобы как можно быстрее укрепить контроль над оккупированными территориями.

В Институте изучения войны подчеркнули, что нет оснований полагать, что Путин не откажется от каких-либо обязательств позволить Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные институты, пока российские военные могут преследовать свои цели, чтобы помешать Украине сделать это. Диктатор уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный объяснил, как украинцам следует изменить отношение к войне. Экскомандир роты 47-й бригады Николай Мельник считает, что нужно менять основной месседж телемарафона.