Путин готов к переговорам по Украине в НАТО? О чем говорят его сигналы и как на них реагировать

Невозможно договориться о мире в Украине без участия Украины, говорят эксперты

Российский диктатор Владимир Путин по неофициальным каналам якобы посылает США сигналы, что открыт к обсуждению будущих мер безопасности для Украины. Мол, только оставьте за РФ все оккупированные украинские территории, а остальная часть пусть себе живет, как хочет. Даже в НАТО вступает.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что означают эти сигналы – и как на них следует реагировать.

Кремлевские игры и важность конкретики

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поясняет:

"Путин, похоже, понимает, что перспектива развития событий в рамках т.наз. "спецоперации" может быть негативна как для него лично, так и в целом для РФ. И пока на фронте идет позиционная борьба, он решил попытаться легитимизировать то, что уже удалось захватить".

По мнению генерала, якобы согласие РФ на вступление Украины в НАТО в обмен на это – вполне устраивающий Кремль вариант. Поскольку такое вступление – вариант туманного будущего. А застолбить за собой оккупированные территории – это вариант понятного настоящего.

"Очевидно, что Москву это устраивало бы. Как и то, что это неприемлемо для Украины, – отмечает Игорь Романенко. – Мы на это точно не пойдем. А Западу придется решать вопрос о военной и финансовой помощи нашей стране в ближайшее время. Несмотря на все предвыборные перипетии в США и Европе".

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что подобные сигналы со стороны Кремля ничего не означают.

"Никто точно не знает, а были ли реально какие-то сигналы. Статья в Bloomberg – со ссылкой на анонимные российские источники, без какой-либо конкретики. Нечто подобное мы уже неоднократно читали раньше, в частности месяц назад в New York Times. Ничего нового и ничего серьезного. Не стоит делать сенсацию из информационной пустышки. Всерьез нужно воспринимать либо информацию из официальных источников, либо достаточно конкретную и фактологически подтвержденную информацию из СМИ", – поясняет эксперт.

Он считает, что Запад никак не должен реагировать на подобное, поскольку речь идет о неофициальной и неконкретной информации.

"Когда начнутся реальные и серьезные переговоры – мы это сначала увидим по косвенным признакам. В том числе, по утечкам в СМИ. А потом должны начаться и официальные переговоры с участием России и Украины (с высокой вероятностью через посредников, так как прямые переговоры между Москвой и Киевом маловероятны). Переговоров о мире без нашего участия точно не будет, поскольку они не дадут результата. Невозможно договориться о мире в Украине без участия Украины", – констатирует Владимир Фесенко.

Чего боится Россия

Политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"В истории о якобы сигналах со стороны Путина о готовности урегулирования конфликта, но при условии закрепления за РФ оккупированных украинских территорий (даже с согласием на вступление Украины в НАТО), следует понимать следующее. Мы имеем дело с опытным манипулятором. И речь тут скорее об информационно-психологической операции (ИПСО), направленной против Запада".

В последнее время, отмечает эксперт, на Западе появляется всё больше публикаций о том, что Кремль якобы готов прекратить войну, лишь бы ему позволили оставить за собой то, что он сумел захватить.

"Но ответ на это однозначный – никому не нужен очередной аналог Минских соглашений. Ведь это лишь о приостановке войны, что позволит РФ накопить необходимые ресурсы для ее продолжения. Теперь мы видим продолжение этой кампании", – поясняет Петр Олещук.

Следует понимать, продолжает он, что подобный сценарий – абсолютно нежизнеспособен. Даже если чисто теоретически допустить, что кто-то пойдет на такие переговоры с РФ, нет ни одного субъекта, который гарантировал бы вступление Украины в НАТО, акцентирует политолог. Потому что это – вопрос консенсуса. Соответствующее позитивное решение должны принять все парламенты стран-членов НАТО.

"Классический пример – Швеция, которая до сих пор не может вступить в Альянс. И лишь благодаря сверхусилиям США, которые давили на Турцию, проводили сложные переговоры с Венгрией, похоже, вскоре станет членом блока", – отмечает эксперт.

Но Швеция, подчеркивает Петр Олещук, это держава без экономических проблем, без территориальных конфликтов. В отличие от Украины. У нас, поясняет он, точно будет масса проблем со вступлением в Альянс. И точно будет масса проблем с соглашением, которое гипотетически может быть заключено с РФ.

"Смысл этих публикаций – не дать Западу сделать то, чего очень боится Россия, – считает политолог. – Сейчас Запад стоит на распутье. Ему необходимо определиться, каким путем идти дальше. Судя по многочисленным заявлениям представителей стран НАТО об угрозе российской агрессии непосредственно против них, приходит время определяться – переводить свои экономики на военные рельсы или нет. Если такой перевод (пусть даже частично) состоится, то Запад обеспечит оружием и себя, и Украину. И тогда в этом состязании ресурсов у России не будет никаких шансов".

Судя по официальным заявлениям, по публикациям СМИ, такой шаг рассматривается достаточно серьезно, отмечает Петр Олещук.

"Для РФ это – катастрофа. Поэтому ее власти начинают обещать что угодно. Мол, нет смысла Западу тратить деньги на увеличение мощностей ВПК. Давайте лучше договоримся за счет Украины. Никто на вас не нападет, никто не тронет Украину после заключения неких соглашений. Только не переводить экономику на военные рельсы! Отсюда – все эти ИПСО.

Позиция Украины остается неизменной. Мы будем деоккупировать все свои территории. Надеясь, что в этом нам поможет весь цивилизованный мир, потому что это – и о его безопасности тоже", – констатирует политолог.