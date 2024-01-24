Михаил Макарук: Пока Запад "тупит", может начаться кровавый передел мира

Только через два года полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад осознал, что не готов к войне

Российское широкомасштабное вторжение в Украину длится уже 700 дней. Казалось бы, за это время Запад мог консолидировать все силы, чтобы предоставить ВСУ все необходимое для победы над агрессором, расшатывающим устои глобальной безопасности. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба констатирует, что на фронте ситуация серьезнее, чем в начале вторжения. Связано это с нехваткой боеприпасов, не говоря уже о новых вооружениях, включая военные самолеты.

Мы имеем "пробуксовки" со стороны США и ЕС при том, что на Западе всё чаще говорят: в случае победы в Украине РФ не остановится. А ее агрессивному примеру могут последовать другие авторитарные режимы.

Что происходит и почему, к чему могут привести такие проволочки с помощью для нашей страны, "Телеграфу" рассказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук.

По словам военного, мы слышим громкие заявления от партнеров, в том числе о как бы намерении предоставить нам боевые вертолеты, о расширении военного производства и поставок. Но факт, акцентирует он, остается фактом – мы не получили от ЕС обещанный миллион снарядов, у нас колоссальный дефицит боеприпасов, нам не выдают новые пакеты помощи, включая ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS. Нам, в принципе, не выдают необходимого вооружения.

"Европейцы, похоже, ожидают, когда парламент США одобрит решение о выделении Украине более 60 млрд долларов. Но американцы тянут. И хотя представители Белого дома и Пентагона бьют тревогу, прочую элиту Штатов это, похоже, особо не волнует. Она играет в свои игры", – отмечает эксперт.

Вся эта ситуация, по его мнению, демонстрирует тотальную слабость Запада на фоне того, что творят авторитарные режимы.

"Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец очень точно сравнил происходящее с калькой Второй мировой войны. Только в нашем случае роль гитлеровской Германии играет путинская Россия. В милитаристскую Японию всё более явно превращается Иран. Украина напоминает то ли Польшу (которую тогда оккупировала Германия), то ли Великобританию (сумевшую выстоять). А Тайвань стал эдакой "Финляндией" нашего времени", – подчеркивает Михаил Макарук.

Мир, продолжает он, явно разделился на ряд лагерей. Прозападный откровенно "тупит", не предоставляет нуждающимся (по сути, являющимся его частью) необходимую помощь.

"Лишь спустя почти два года полномасштабной войны в Украине на Западе приходят к осознанию, что они к войнам не готовы. Нет необходимых запасов вооружений и боеприпасов, нет нужных мощностей для их производства. Нет даже серьезных армий, за исключением считаного числа стран. Плюс – та же Европа не играет в командную игру. Достаточно посмотреть на Венгрию, на Словакию. А если говорить о НАТО, то к этой парочке можно добавить еще и Турцию, которая – себе на уме. Даже ратификация турецким парламентом решения о приеме Швеции в НАТО была затянута почти на год из-за политических амбиций официальной Анкары", – акцентирует эксперт.

Второй лагерь – это фактически сформировавшаяся новая "ось зла". Михаил Макарук уточняет, что речь о Сирии, Иране, РФ, Северной Корее и их сателлитах, включая Беларусь и ряд стран Африки.

"Не явно, но мощно в этой оси присутствует Китай, который поддерживает Россию экономически, поставляет туда товары военного назначения и необходимые комплектующие", – поясняет эксперт.

Есть, продолжает он, еще два условных лагеря.

Один как бы прозападный, но в то же время и сам за себя. Это Индия, Япония и Южная Корея. Они не поддерживают российскую агрессию против Украины. Но и не предоставляют нам ту военную помощь, которую могли бы, поясняет Михаил Макарук.

Второй – страны Глобального Юга, которые мечтают из политических придатков стать центрами силы.

"Мир сейчас напоминает разделенный на части пирог с возможным будущим переформатированием. А в этом переформатировании победит лишь тот, на чьей территории не будет войны. Россия уже не будет такой страной. А те же США, некоторые другие члены НАТО, Иран ведут прокси-войны на территории других стран. Иран задействует для этого ХАМАС, йеменских хуситов, ливанскую "Хезболлу", Сирию. Что касается Штатов, их прокси-войны также проходят в ряде стран, включая Сирию", – рассказывает собеседник "Телеграфа"..

Он с сожалением отмечает, что слабость нынешней политической структуры США, склонность части этого государства к изоляционизму, могут привести кровавому переделу мира. С новым перекраиванием границ, зон влияния и так далее.

"Неизвестно вообще, чем это может закончиться, – считает Михаил Макарук. – Именно поэтому Европа начала просыпаться. Прежде всего, с помощью Великобритании, наращивать мощь. Но, опять же, со стороны таких мощных игроков как Германия и Франция мы слышим больше заявлений. Хотя уже просматривается понимание ими необходимости увеличения мощностей своих армий. Им бы еще такого же понимания в ракурсе необходимости увеличения военной помощи Украине. Но европейцы предпочитают думать о личной экономической, безопасностной и прочей выгоде. Повторяя ошибки прошлого".