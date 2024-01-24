Война — день 700: РФ атакует украинские города и перехватывает инициативу на фронте

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают удерживать натиск российских оккупантов практически по всей линии фронта. Наиболее тяжелые бои проходят на востоке страны, в частности на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Аналитики же отмечают, что россияне получили стратегическую инициативу и могут попытаться расширить театр боевых действий, поэтому первая половина 2024 года будет для Украины самой сложной.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Россияне вывели в Черное море еще одну подводную лодку. Таким образом они имеют там три судна с общим потенциалом в 16 крылатых ракет

00:00 Количество пострадавших от обстрела Харькова выросло до 9 человек.

Информацию за 21 января смотрите по ссылке: Война — день 697: ВСУ держат оборону, тяжелее всего на Купянском и Авдеевском направлениях

О том, что происходило 22 января, читайте в материале: Война — день 698: россияне усиливают штурмы на востоке, невзирая на потери

Что было в Украине 23 января — читайте по ссылке: Война — день 699: на фронте "горячо", РФ устроила новый ракетный обстрел