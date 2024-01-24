"На фронте серьезнее, чем в начале вторжения": главное из нового интервью Кулебы

По мнению главы МИД, КНДР снабжает РФ снарядами лучше, чем Запад Украину

Ситуация на фронте в Украине остается тяжелой. Это, в первую очередь, связано с нехваткой боеприпасов. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Дмитрий Кулеба.

По его мнению, КНДР снабжает РФ снарядами лучше, чем Запад Украину. Об этом он сказал в интервью заместителю главного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

"Как бы безумно это ни звучало, но похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для России, чем для нас друзья, которые снабжают Украину артиллерийскими боеприпасами. Это смешно. И это должно измениться. <…> И хотя мы высоко ценим все, что получаем, масштаб войны требует большего. <…> Когда доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но времени тонуть нет, надо плыть", — отметил Кулеба.

По словам главы украинской дипломатии, "ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".

Кулеба отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Глава МИД также акцентировал внимание на том, что вопреки наращиванию Украиной собственного производства, западная оборонная промышленность не может производить достаточно боеприпасов. Текущий уровень производства в странах ЕС не отвечает "ни нуждам войны в Украине, ни оборонным потребностям самих ваших стран".

Кулеба также отметил, что в ЕС слишком медленно решают вопросы, вставшие на повестке дня. "Наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях.", — отметил он, и добавил, что на них времени нет. Это касается, к примеру, ракет Taurus.

Министр иностранных дел выразил надежду на то, что Украине все же удастся убедить немецкое правительство в необходимости поставки этих дальнобойных ракет. Он еще раз акцентировал, что ВСУ их не будут использовать для атак на Москву. "Нам нужны Taurus, чтоб уничтожить российскую военную инфраструктуру в тылу врага на территории Украины", — пояснил дипломат.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Германии провалили голосование по ракетам Taurus для Украины.