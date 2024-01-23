Не F-16, но тоже нужно: Германия впервые передаст Украине боевую авиацию

Украина получит многоцелевые вертолеты

Германия намерена впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину передать на нужды ВСУ боевую авиацию.

Как сообщил по итогу встречи в формате "Рамштайн" министр обороны ФРГ Борис Писториус в соцсети X, речь идет о шести многоцелевых вертолетах Sea King.

"Для защиты украинского народа и инфраструктуры противовоздушная оборона по-прежнему остается приоритетом номер один. Но нам также необходимо увеличить скорость производства вооружений", — сказал он.

Он добавил, что шесть вертолетов должны помочь Украине наблюдать за Черным морем и транспортировать военнослужащих. Ожидается, что поставки этой техники произойдут во втором квартале 2024 года.

В Германии Sea King с 2020 года постепенно выводятся из эксплуатации в рамках программы по их замене на более новую модель NH 90 NTH Sea Lion

Как сообщалось ранее, данные вертолеты существуют во многих вариациях. Первые из них были введены в эксплуатацию в начале 60-х годов, но во многих странах продолжают стоять на вооружении.

Они известны тем, что способны взлетать с воды, а отдельные его версии используются в качестве "охотников на подводные лодки". При этом Украина уже имеет подобную технику, поскольку получила несколько штук от Великобритании в начале 2023 года.