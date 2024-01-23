"Авиационная коалиция" может расшириться не только на самолеты: в Минобороны рассказали детали
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Украина хочет получить не только самолеты
Во время встречи в формате "Рамштайн", которая прошла во вторник, 23 января, обсуждались вопросы поставок Украине боевых вертолетов наряду с дальнобойным оружием.
Как сообщает Military Media Center, начальник Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко отметил, что на встрече обсуждались вопросы усиления возможностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской и морской коалиций.
Вместе с тем он отмечает, что в рамках авиационной коалиции обсуждались вопросы по передаче ВСУ дополнительных вертолетов.
"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украиной", — добавил начальник Управления прессы и информации МОУ Илларион Павлюк.
Как сообщалось ранее, во время встречи "Рамштайн" глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что россияне постоянно пытаются найти слабые места в украинской обороне на земле и обойти ПВО. При этом он отметил, что благодаря интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации можно перехитрить врага, применив асимметричный подход.