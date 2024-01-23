Не F-16, але також потрібно: Німеччина вперше передасть Україні бойову авіацію

Україна отримає багатоцільові гелікоптери

Німеччина має намір вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну передати на потреби ЗСУ бойову авіацію.

Як повідомив за підсумком зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у соцмережі X, йдеться про шість багатоцільових гелікоптерів Sea King.

"Для захисту українського народу та інфраструктури протиповітряна оборона, як і раніше, залишається пріоритетом номер один. Але нам також необхідно збільшити швидкість виробництва озброєнь", — сказав він.

Він додав, що шість вертольотів мають допомогти Україні спостерігати за Чорним морем та транспортувати військовослужбовців. Очікується, що постачання цієї техніки відбудеться у другому кварталі 2024 року.

У Німеччині Sea King з 2020 року поступово виводяться з експлуатації в рамках програми їх заміни на нову модель NH 90 NTH Sea Lion

Як повідомлялося раніше, дані гелікоптери існують у багатьох варіаціях. Перші були введені в експлуатацію на початку 60-х років, але в багатьох країнах продовжують стояти на озброєнні.

Вони відомі тим, що здатні злітати з води, а окремі його версії використовуються як "мисливці на підводні човни". При цьому Україна вже має подібну техніку, оскільки отримала кілька штук від Великої Британії на початку 2023 року.