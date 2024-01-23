"Авіаційна коаліція" може розширитися не лише на літаки: у Міноборони розповіли деталі

Україна хоче отримати не лише літаки

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася у вівторок, 23 січня, обговорювалися питання постачання Україні бойових вертольотів поряд із далекобійною зброєю.

Як повідомляє Military Media Center, начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко зазначив, що на зустрічі обговорювалися питання посилення можливостей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської та морської коаліцій.

Водночас він зазначає, що в рамках авіаційної коаліції обговорювалися питання щодо передачі ЗСУ додаткових вертольотів.

"Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто піднімає настрої щодо втрати підтримки Україною", — додав начальник Управління преси та інформації МОУ Іларіон Павлюк.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі "Рамштайн" глава Міноборони Рустем Умеров повідомив, що росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця в українській обороні на землі та оминути ППО. При цьому він зазначив, що завдяки інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень та координації можна перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід.