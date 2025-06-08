Рус

Хронологія війни – день 1201: обстріли Харкова та бої під Покровськом

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Триває 1201 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegram.org
Триває 1201 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegram.org

8 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати вас щодо всіх останніх подій, що відбуваються на фронті та в дипломатичних колах.

На календарі неділя, 8 червня 2025 року. Ситуація на фронті залишається напруженою, а минулої доби сталося 155 бойових зіткнень. Третина з них – на Покровському напрямку. Не припиняються і постійні нальоти дронів, тоді як прифронтові міста зазнають ударів КАБ та авіаційних ракет.

Як проходить 1201-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Внаслідок російської атаки на Харків вдень 7 червня загинуло вже двоє людей. 62-річний чоловік помер у лікарні від отриманих поранень, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Про новини та події 5 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1198: просування росіян на Сумщині та атака Херсона

Про те, що відбувалося 6 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1199: Росія провалилася зі спробою помсти, але просувається до Дніпропетровщини

З ситуацією в Україні 7 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1200: удар по Харкову та збиття російського Су-35

Теги:
#Україна #Росія #Війна