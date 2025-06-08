Хронологія війни – день 1201: обстріли Харкова та бої під Покровськом

8 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати вас щодо всіх останніх подій, що відбуваються на фронті та в дипломатичних колах.

На календарі неділя, 8 червня 2025 року. Ситуація на фронті залишається напруженою, а минулої доби сталося 155 бойових зіткнень. Третина з них – на Покровському напрямку. Не припиняються і постійні нальоти дронів, тоді як прифронтові міста зазнають ударів КАБ та авіаційних ракет.

Як проходить 1201-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Внаслідок російської атаки на Харків вдень 7 червня загинуло вже двоє людей. 62-річний чоловік помер у лікарні від отриманих поранень, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Про новини та події 5 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1198: просування росіян на Сумщині та атака Херсона

Про те, що відбувалося 6 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1199: Росія провалилася зі спробою помсти, але просувається до Дніпропетровщини

З ситуацією в Україні 7 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1200: удар по Харкову та збиття російського Су-35