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Хронологія війни – день 1199: росіяни приймають атаки дронів та продовжують штурми на фронті

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Триває 1199 день повномасштабної війни Росії проти України Новина оновлена 06 червня 2025, 03:01
Триває 1199 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

6 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів

На календарі пʼятниця, 6 червня 2025 року, росіяни продовжують тиснути на фронті та запускають по Україні сотні дронів. Найбільш активними залишаються Покровський та Новопавлівський напрямки.

Як проходить 1199-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 червня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Ту-95МС здійснили пускові маневри. Тим часом ворог атакував Україну балістичними ракетами: вибухи лунали в Києві, Чернігові та в Сумській області.

01:00 В аеропорту Брянська знищено готову до пуску установку ОТРК "Іскандер". Росіяни готують чергову ракетну атаку на Україну – в повітрі 8 бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, в морі чотири кораблі з "Калібрами". У Києві вибухи – ППО знищує ворожі ударні безпілотники.

00:00 В аеропорту Брянська вибух. Раніше повідомлялось про політ дронів у цій області.

Про те, що відбувалося 3 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1196: атака на Кримський міст та обстріл Сум

З ситуацією в Україні 4 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1197: росіяни тиснуть на фронті та запускають дрони

Про новини та події 5 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1198: просування росіян на Сумщині та атака Херсону

Теги:
#Україна #Росія #Війна