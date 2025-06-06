В Києві зросла кількість загиблих через російську атаку. Як зараз виглядає один з пошкоджених будинків (фото та відео) - оновлено

Наслідки атаки зафіксовано у 5 районах міста

Атака Росії на Київ в ніч на п'ятницю, 6 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей, пошукові роботи тривають. Ще 20 жителів столиці постраждали — росіяни масовано обстріляли Київ.

"Уже четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи", — повідомив о 6:28 мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено. В ДСНС повідомили, що у Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Деякі з них перебувають у важкому стані, за їхні життя борються лікарі.

Біля пошкодженої 16-поверхівки у Солом'янському районі Києва побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео.

У КМВА повідомили про наслідки комбінованої російської атаки на Київ станом на 5:00:

Соломʼянський район:

пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація.

загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи. Пожежу ліквідовано.

Дарницький район:

падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо — без пожеж та потерпілих.

Голосіївський район:

пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання.

пошкодження закладу освіти.

падіння частин збитих цілей біля АЗС, пошкоджено автомобіль.

падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі та потерпілих.

Деснянський район:

виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

Шевченківський район:

пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

Дніпровський район:

значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.

Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Також пошкоджено колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.

Через пошкоджені колії метро запустили додатковий автобус

Через пошкодження червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М. Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

Автобуси курсують так:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

"Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти під час масованого ракетного удару 6 червня влаштували масштабну комбіновану атаку на Тернопіль. Місто атакували не тільки ударні БПЛА "шахед", але й крилаті ракети Х-101. Внаслідок атаки є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури в місті, про постраждалих не повідомлялося.