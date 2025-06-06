Хронология войны – день 1199: россияне принимают атаки дронов и продолжают штурмы на фронте

6 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов

На календаре пятница, 6 июня 2025 года, россияне продолжают давить на фронте и запускают по Украине сотни дронов. Наиболее активными остаются Покровское и Новопавлесское направления.

Как проходит 1199-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Ту-95МС совершили пусковые маневры. Тем временем враг атаковал Украину баллистическими ракетами: взрывы раздавались в Киеве, Чернигове и Сумской области.

01:00 В аэропорту Брянска уничтожена готовая к пуску установка ОТРК "Искандер". Россияне готовят очередную ракетную атаку на Украину – в воздухе 8 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, в море четыре корабля с "Калибрами". В Киеве взрывы – ПВО уничтожает вражеские ударные беспилотники.

00:00 В аэропорту Брянска взрыв. Ранее сообщалось о полете дронов в этой области.

О том, что происходило 3 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1196: атака на Крымский мост и обстрел Сум

С ситуацией в Украине 4 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1197: россияне давят на фронте и запускают дроны

О новостях и событиях 5 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1198: продвижение россиян на Сумщине и атака Херсона