Хронология войны – день 1196: итоги переговоров в Стамбуле и наступление россиян на фронте

3 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов

На календаре вторник, 3 июня 2025 года, россияне и украинцы обсуждают итоги переговоров в Стамбуле. Тем временем на фронте российские войска упорно наступают, самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское.

Как проходит 1196-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Россияне запустили по Украине несколько десятков ударных беспилотников. В то же время российские каналы пишут, что Украина запустила "очень много дронов". На временно оккупированной территории Запорожской области – блэкаут, в Липецке в России слышны взрывы.

00:00 В Луганской области зафиксированы ударные дроны РФ, они летят курсом на Харьковскую область, — Воздушные силы ВСУ. Также группа БПЛА летит в направлении Полтавской области.

О том, что происходило 31 мая, читайте в трансляции:Хронология войны – день 1193: сложная ситуация с переговорами и эвакуация Сумщины

С ситуацией в Украине 1 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1194: удар по расположению ВСУ и масштабный удар СБУ по России

О новостях и событиях 2 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1195: Россия приходит в себя от "Паутины", в Стамбуле прошли переговоры