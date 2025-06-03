Россияне ударили по Одессе. Гремели взрывы, вспыхнул сильный пожар (фото и видео)

Обстрел начался после трех часов ночи

Одесса попала под российскую атаку в ночь на вторник, 3 июня. Россияне атаковали областной центр беспилотниками, вспыхнул пожар.

Воздушную тревогу в области объявили около 3 часов. Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил об атаке дронами и призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях. Корреспондентка "Телеграфа" в Одессе сообщила, что было очень громко.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о последствиях атаки. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. По состоянию на 7 часов утра сообщения о пострадавших отсутствуют.

Работали Силы противовоздушной обороны, большинство вражеских дронов были сбиты. Telegram-канал "Одесса INFO" сообщил о прилете в Одессе. Официального подтверждения этой информации на момент выхода новости нет.

По словам местных жителей, на месте попадания вспыхнул пожар. В небо поднялся столб черного дыма.

Один из сбитых беспилотников сдетонировал на земле. В сети показали фото.

Военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожили 9 "шахедов"

Воздушное нападение отражали Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины. Они сообщили, что сбили 9 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 июня российская армия также атаковала дронами город Чернигов. Сгорел частный дом, повреждена пятиэтажка и несколько частных домов. Ранены три человека.