Операція "Павутина 2.0": українці знищили понад сотню одиниць російської техніки за раз
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Росіяни за раз втратили понад сотню одиниць техніки
Не встигли вщухнути пристрасті навколо операції "Павутина", під час якої росіяни втратили значну кількість своїх стратегічних бомбардувальників, як сталося її повторення. Хоч і в менших масштабах.
Цього разу в російських Z-каналах з’явилася інформація про те, що аналогічним чином було знищено локомотив, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. При цьому у ЗСУ інформацію про удар вже побічно підтвердили.
Один із російських пропагандистів повідомив, що до поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулося повторення історії з вантажівками — люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. При цьому росіяни вже встигли прозвати операцію "Павутина 2.0".
Інформацію про операцію побічно підтвердили Сили оборони півдня України у ранковому зведенні 7 червня.
"Сили оборони Півдня України вразили локомотив з колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 1 червня СБУ провела операцію "Павутина". Вона стала наймасштабнішою атакою дронів на російську військову інфраструктуру. Унікальність у тому, що дрони замаскували під дахами контейнерів, які по Росії возили звичайні цивільні вантажівки. Після настання потрібного моменту, дрони активувалися та атакували військові бази, знищивши велику кількість стратегічних бомбардувальників.