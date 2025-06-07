Операція "Павутина 2.0": українці знищили понад сотню одиниць російської техніки за раз

Росіяни за раз втратили понад сотню одиниць техніки

Не встигли вщухнути пристрасті навколо операції "Павутина", під час якої росіяни втратили значну кількість своїх стратегічних бомбардувальників, як сталося її повторення. Хоч і в менших масштабах.

Цього разу в російських Z-каналах з’явилася інформація про те, що аналогічним чином було знищено локомотив, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. При цьому у ЗСУ інформацію про удар вже побічно підтвердили.

Один із російських пропагандистів повідомив, що до поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулося повторення історії з вантажівками — люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. При цьому росіяни вже встигли прозвати операцію "Павутина 2.0".

Інформацію про операцію побічно підтвердили Сили оборони півдня України у ранковому зведенні 7 червня.

"Сили оборони Півдня України вразили локомотив з колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 1 червня СБУ провела операцію "Павутина". Вона стала наймасштабнішою атакою дронів на російську військову інфраструктуру. Унікальність у тому, що дрони замаскували під дахами контейнерів, які по Росії возили звичайні цивільні вантажівки. Після настання потрібного моменту, дрони активувалися та атакували військові бази, знищивши велику кількість стратегічних бомбардувальників.