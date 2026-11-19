19 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 19 листопада. Російські атаки на українські міста не припиняються. Ворог бʼє по підприємствах, енергетиці та обʼєктах газової галузі. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. А президент Володимир Зеленський очікує новин щодо врегулювання війни після зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіня та Володимир Путіна.

Як проходить 1730-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Спецпосланці Трампа попередили Росію, що "привілеї" від США на переговорах закінчилися, – Kyiv Independent. За даними джерел видання, Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили обом сторонам, що нинішній раунд тристоронніх переговорів може стати останнім шансом укласти мирну угоду. Насамперед це попередження адресоване Москві: після початку роботи нового складу Конгресу США переговорні позиції Росії можуть послабитися.

Що відбувалося 18 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Влучання у Кременчуці та Запоріжжі. Хронологія війни – день 1729

Ситуацією в Україні 17 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: США розкритикували Україну за удар по Кримському мосту. Хронологія війни – день 1728

Про новини та події 16 листопада "Телеграф" розповідав тут: Загроза ракетного обстрілу та активність білорусів на українському кордоні. Хронологія війни – день 1727