США могли повернутись до тиску на Росію щодо переговорів. Хронологія війни – день 1730
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19 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 19 листопада. Російські атаки на українські міста не припиняються. Ворог бʼє по підприємствах, енергетиці та обʼєктах газової галузі. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. А президент Володимир Зеленський очікує новин щодо врегулювання війни після зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіня та Володимир Путіна.
Як проходить 1730-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Спецпосланці Трампа попередили Росію, що "привілеї" від США на переговорах закінчилися, – Kyiv Independent. За даними джерел видання, Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили обом сторонам, що нинішній раунд тристоронніх переговорів може стати останнім шансом укласти мирну угоду. Насамперед це попередження адресоване Москві: після початку роботи нового складу Конгресу США переговорні позиції Росії можуть послабитися.
Що відбувалося 18 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Влучання у Кременчуці та Запоріжжі. Хронологія війни – день 1729
Ситуацією в Україні 17 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: США розкритикували Україну за удар по Кримському мосту. Хронологія війни – день 1728
Про новини та події 16 листопада "Телеграф" розповідав тут: Загроза ракетного обстрілу та активність білорусів на українському кордоні. Хронологія війни – день 1727