17 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 17 листопада. Росіяни атакували українські міста ракетами. Вибухи лунали у Києві, Смілі, Черкасах, Дніпрі, Павлограді та Запоріжжі. Тим часом монітори повідомляють про загрозу повторних ударів, адже ворог, за їхніми даними, накопичив близько 20 ракет.

Як проходить 1728-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Попередньо, РФ влучила в Північній та Південний мости Києва, — мер Кличко.

У Дніпрі та Запорізькій області також пролунали вибухи. У Раді оборони Запорізької області поінформували, що ворог завдав по Запоріжжю щонайменше 6 ударів. Під ударом — критична інфраструктура.

Багато українських дронів летить у напрямку Кримського мосту, — пишуть російські монітори. Крім цього, всі аеропорти Москви закриті через наліт БпЛА. Загалом ніч в Росії обіцяє бути неспокійною.

Що відбувалося 16 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Загроза ракетного обстрілу та активність білорусів на українському кордоні. Хронологія війни – день 1727

Ситуацією в Україні 15 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Дніпрі та аварійні відключення світла по Україні. Хронологія війни – день 1726

Про новини та події 14 листопада "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Дніпрі та удар по судну. Хронологія війни — день 1725