17 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 17 ноября. Россияне атаковали украинские города ракетами. Взрывы раздавались в Киеве, Смеле, Черкассах, Днепре, Павлограде и Запорожье. Между тем, мониторы сообщают об угрозе повторных ударов, ведь враг, по их данным, накопил около 20 ракет.

Как проходит 1728-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Предварительно РФ попала в Северный и Южный мосты Киева, — мэр Кличко.

В Днепре и Запорожской области также раздались взрывы. В Совете обороны Запорожской области проинформировали, что враг нанес по Запорожью по меньшей мере 6 ударов. Под ударом – критическая инфраструктура.

Многие украинские дроны летит в направлении Крымского моста, — пишут российские мониторы. Кроме этого, все аэропорты Москвы закрыты из-за налета БПЛА. В общем, ночь в России обещает быть беспокойной.

Происходящее 16 ноября узнайте в трансляции: Угроза ракетных обстрелов и активность белорусов на украинской границе. Хронология войны – день 1727

Ситуацией в Украине 15 ноября можно ознакомиться в этом материале: взрывы в Днепре и аварийные отключения света по Украине. Хронология войны – день 1726

О новостях и событиях 14 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Днепре и удар по судну. Хронология войны — день 1725