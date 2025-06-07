Операция "Паутина 2.0": украинцы уничтожили более сотни единиц российской техники за раз

Россияне за раз потеряли более сотни единиц техники

Не успели утихнуть страсти вокруг операции "Паутина", в ходе которой россияне лишились значительного количества своих стратегических бомбардировщиков, как случилось ее повторение. Хоть и в меньших масштабах.

На этот раз в российских Z-каналах появилась информация о том, что аналогичным образом был уничтожен локомотив, который перевозил танки и десятки единиц бронированной и автомобильной техники. При этом в ВСУ информацию об ударе уже косвенно подтвердили.

Один из российских пропагандистов сообщил, что к поезду, перевозившем военную технику, присоединили несколько вагонов с зерном. После этого произошло повторение истории с грузовиками — люки слетели, а из вагонов начали вылетать дроны, которые успешно поразили сначала локомотив, а затем танки и другие боевые машины. При этом россияне уже успели прозвать операцию "Паутина 2.0".

Информацию об операции косвенно подтвердили Силы обороны юга Украины в утренней сводке 7 июня.

"Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 1 июня СБУ провела операцию "Паутина". Она стала самой масштабной атакой дронов на российскую военную инфраструктуру. Уникальность в том, что дроны замаскировали под крышами контейнеров, которые по России возили обычные гражданские грузовики. После наступления нужного момента, дроны активировались и атаковали военные базы, уничтожив большое количество стратегических бомбардировщиков.