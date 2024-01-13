Не тільки F-16: Сирський сказав, яку авіацію хотіла б отримати Україна

Warthog – літак, створений для знищення радянських танкових орд

Україні потрібно більше літаків для вдалого ведення штурмових дій проти російських терористів. Мова йде не тільки про винищувачі F-16, але й про ближню армійську авіацію – і тут Збройні сили не відмовилися б отримати американські літаки A-10 Warthog та американські ж бойові гвинтокрили.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. За його словами, саме ці літаки здатні надати вирішальну підтримку сухопутним військам, коли ЗСУ будуть перехоплювати ініціативу в російських терористів.

"Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо вони нам будуть передані… Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах і має широкий набір озброєння для знищення наземних цілей та для допомоги піхоті", – сказав генерал.

Окрім того, додав він, Україна не відмовиться отримати від США ударні гелікоптери – наприклад, AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra. Потрібні також багатоцільові гвинтокрили, як UH-60 Black Hawk та інші подібні.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, більш відомий як Warthog ("Бородавочник") – вузькоспеціалізований американський літак-штурмовик, створений у 1976 році спеціально для знищення радянських танкових орд у разі переходу Холодної війни у "гарячу фазу". Вперше повоював в Іраку – літаки A-10 знищили від 500 до 1000 одиниць іракської бронетехніки, лише 7 літаків було збито. Відрізняється неймовірною живучістю, дуже економічний та легкий в обслуговуванні. Всього було виготовлено 715 літаків, усі наявні екземпляри знаходяться в США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ відреагували на затримку постачання літаків F-16. Військові закликають українців не вірити чуткам.

Як повідомлялося раніше, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше повідомляли, що перші F-16 можуть бути передані Україні до кінця 2023 року. А потім у ЗМІ з’являлася інформація про те, що це станеться у січні.