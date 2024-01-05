Коли перші українські пілоти закінчать підготовку на F-16: в Пентагоні дали прогноз

Група українських пілотів проходить навчання на авіабазі в штаті Аризона

Українські пілоти, які зараз проходять навчання на американських літаках F-16 безпосередньо у Сполучених Штатах, як очікується, повністю завершать курси підготовки тільки наприкінці 2024 року. Навчання, таким чином, дуже затягнеться.

Про це заявив на брифінгу 4 січня речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда". За його словами, зараз група пілотів ЗСУ проходить льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно може тривати від п’яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", – сказав спікер.

Наразі окрім країн, які є партнерами у програмі навчання пілотів ЗСУ (Бельгія, Данія, Нідерланди та Велика Британія), українських пілотів навчають також США. Група льотчиків проходить курси у штаті Арізона.

Навчання охоплює основи експлуатації літаків в аудиторії та на тренажерах, а також польоти на реальних літаках. Втім, дата навряд чи кінцева, оскільки курси можуть прискорити через необхідність пілотів повернутися для участі у бойових діях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії ще до передачі Україні літаків F-16, вже почали активно їх "знищувати". Окупанти осоромились, спробувавши видати за підбиті українські літаки власні відфотошоплені винищувачі.

Поки в Нідерландах готують до відправки в Україну першу партію з 18 винищувачів F-16, українські пілоти в Великій Британії завершують базову підготовку. Шестеро пілотів вже подолали програму, ще 10 стажерів проводжують. Ті, хто вже опанував потрібні навички, зараз навчаються керувати винищувачами F-16 у Данії.