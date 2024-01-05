Когда первые украинские пилоты закончат подготовку на F-16: в Пентагоне дали прогноз

Группа украинских пилотов проходит обучение на авиабазе в штате Аризона

Украинские пилоты, которые сейчас проходят обучение на американских самолетах F-16, непосредственно в Соединенных Штатах, как ожидается, завершат курсы подготовки только в конце 2024 года. Учеба, таким образом, очень затянется.

Об этом заявил на брифинге 4 января спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда". По его словам, сейчас группа пилотов ВСУ проходит лётную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов, оно может длиться от пяти до восьми месяцев. Так что ожидаю, что где-то до конца года эти пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу", — сказал спикер.

Кроме стран, которые являются партнерами в программе обучения пилотов ВСУ (Бельгия, Дания, Нидерланды и Великобритания), украинских пилотов обучают также США. Группа лётчиков проходит курсы в штате Аризона.

Учеба охватывает основы эксплуатации самолетов в аудитории и на тренажерах, а также полеты на реальных самолетах. Впрочем, дата вряд ли конечная, поскольку курсы могут ускорить из-за необходимости пилотов возвратиться для участия в боевых действиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России еще до передачи Украине самолетов F-16 уже начали активно их "уничтожать". Оккупанты оконфузились, попытавшись выдать за подбитые украинские самолеты собственные отфотошопленые истребители.

Пока в Нидерландах готовят к отправке в Украину первую партию из 18 истребителей F-16, украинские пилоты в Великобритании завершают базовую подготовку. Шесть пилотов уже преодолели программу, еще 10 стажеров учатся. Те, кто уже овладел нужными навыками, сейчас учатся управлять истребителями F-16 в Дании.