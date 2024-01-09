"Це філософія успіху": експерт назвав ймовірні цілі для F-16 на фронті в Україні

Запаси боєприпасів та медикаментів росіянам поповнюють кожні кілька тижнів

Західні винищувачі F-16, на яких зараз проходять навчання українські пілоти, можуть кардинально змінити перебіг війни. ЗСУ з їх допомогою можуть порушити логістику окупантів.

Про це у коментарі 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, успіх Сил оборони залежатиме від того, скільки саме літаків отримає Україна.

Експерт зазначив, що Україні важливо порушити логістику ворога, тобто знищити якнайбільше ешелонів зі зброєю та технікою, які їдуть на окуповані частини України. Винищувач F-16 може нести ракету AGM-158 із дальністю до 900 км. За допомогою далекобійних боєприпасів вдасться завдати ефективних ударів по логістиці росіян.

Ці літаки можуть змінити перебіг війни. Адже, якщо росіяни мають дефіцит боєприпасів, вони не зможуть вести успішні наступальні операції.

"Якщо не їхатиме на лінію Суровікіна автомобіль, який везе снаряди, патрони, медикаменти, теплий одяг, їжу і так далі, то за кілька тижнів у солдата в окопі все кінчається. Полювати за великим ешелоном на 30–50 вагонів і постійно їх знищувати – це філософія успіху", – каже Петро Черник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ відреагували на затримку постачання літаків F-16. Військові закликають українців не вірити чуткам.