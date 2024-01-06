"Не варто роздмухувати зраду": у ЗСУ прокоментували чутки про затримку передачі F-16 Україні

У ЗСУ закликали вірити лише офіційним джерелам інформації

Офіційних повідомлень про те, що Данія затримує передачу Україні літаків F-16, не надходило, а чутки про це підтвердити неможливо.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, довіряти варто лише офіційним джерелам інформації.

"Дивимося на сайт Міністерства оборони Данії. Там жодних заяв", — сказав він.

За його словами, видання, що спочатку розповсюдило повідомлення про затримку, посилалося на якісь свої джерела, які можуть мати якусь інформацію чи ні. При цьому Ігнат підкреслив, що подібна передача здійснюється вперше в історії, а тому процес проходить у прискореному темпі, а його деталі не розкриваються.

"Давайте дивитися офіційні джерела. Щось заявляють партнери? Не заявляють. Не треба робити з цього якусь катастрофу чи "зраду", — додав представник Повітряних сил.

За його словами, в Україні триває підготовка інфраструктури для прибуття цих літаків та навчання пілотів. Як очікується, це весь процес буде завершено "навесні".

Як повідомлялося вдень 6 січня, видання Berlingske повідомило з посиланням на джерела в Міноборони, що нібито передача літаків Україні буде затримана до другого кварталу 2024 року.

Як повідомлялося раніше, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше повідомляли, що перші F-16 можуть бути передані Україні до кінця 2023 року. А потім у ЗМІ з’являлася інформація про те, що це станеться у січні.