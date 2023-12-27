F-16 вже в Україні та застосовуються проти РФ? У ЗСУ відповіли на повідомлення західних ЗМІ

F-16 доки не можуть застосовуватися в Україні

Усього за останні три тижні російська армія втратила вісім літаків, серед яких ті самі збиті за один день три Су-34, що посилило підозри про те, що перші американські винищувачі F-16 вже можуть перебувати в Україні.

Як повідомляло видання Newsweek із посиланням на свої джерела в США, є ймовірність того, що перші F-16 вже в Україні, проте пізніше у ЗСУ цю інформацію спростували.

Видання нагадує, що з початку грудня росіяни втратили 8 літаків, серед яких щонайменше п’ять новітніх Су-34, а 26 грудня було потоплено великий десантний корабель "Новочеркаськ" і ще одне допоміжне судно зазнало пошкоджень.

Після цього в російському сегменті мережі почали надходити припущення, що Україна почала застосовувати американські літаки для запуску крилатих ракет. Українська сторона не повідомляла про отримання цього типу озброєння, проте експерти кажуть, що вона не повідомить про це навіть якщо насправді їх отримає. На те ж варто чекати й від Заходу.

"Я сподіваюся, що Захід навчився не оголошувати про нові системи озброєння, як це робилося здебільшого протягом перших 20 місяців війни", — сказав колишній спеціальний радник головнокомандувача України Деніел Райс.

За його словами, росіяни мають навчатися на своєму досвіді щоразу, коли українці застосовують проти них нові типи озброєння.

UPD: Пізніше видання підкоригувало свою інформацію, повідомивши, що перші літаки F-16 до України поки що не прибули, але приїдуть "через кілька днів". За інформацією видання, 18 літаків F-16 готові до постачання. Пілоти пройшли навчання у Румунії.

Інформацію про використання американських літаків у ЗСУ також відкинув представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Нам потрібно, аби цей літак, прибувши в Україну, одразу почав виконувати ті завдання та функції, які на нього покладаємо, для того, щоб захистити небо, допомогти піхоті й завоювати перевагу в повітрі, але найближчим часом навряд такий варіант можливий", — сказав він

Як повідомлялося раніше, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше повідомляли, що перші F-16 можуть бути передані Україні до кінця 2023 року.