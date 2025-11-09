Росіяни атакували підстанції АЕС, а в енергетиці складна ситуація. Хронологія війни — день 1355

9 листопада "Телеграф" продовжує розповідати у текстовій трансляції, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 9 листопада 2025 року. Після російських атак ситуація в енергетиці України залишається напруженою, зокрема значні проблеми зі світлом у Харкові та Полтаві. По лінії бойового зіткнення росіяни також не дають спокою, зосереджуючи масу зусиль біля Покровська.

Як проходить 1355-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни били по підстанціях двох АЕС. Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ, — міністр закордонних справ Сибіга. Під час сьогоднішніх атак РФ знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари.

