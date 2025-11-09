Россияне атаковали подстанции АЭС, а в энергетике сложная ситуация. Хронология войны — день 1355

9 ноября "Телеграф" продолжает рассказывать в текстовой трансляции, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

Воскресенье, 9 ноября 2025 года. После российских атак ситуация в энергетике Украины остается напряженной, в частности, значительные проблемы со светом в Харькове и Полтаве. По линии боевого столкновения россияне также не дают покоя, сосредотачивая массу усилий у Покровска.

Как проходит 1355-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне били по подстанциям двух АЭС. Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ, — министр иностранных дел Сибига. Во время сегодняшних атак РФ снова нацелилась на подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары.

О происходящем 8 ноября читайте в трансляции: Взрывы в Одессе и блэкаут в Харькове. Хронология войны — день 1354

С ситуацией в Украине 7 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россия бьет КАБами по Харьковщине, а Трамп льстит Орбану. Хронология войны — день 1353

О новостях и событиях 6 ноября "Телеграф" рассказывал: В Сумах дрон упал на дорогу, а в Чехии вернули флаг Украины на парламент. Хронология войны — день 1352