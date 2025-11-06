Россияне атаковали Каменское дронами и пытаются захватить Покровск. Хронология войны — день 1352

6 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 6 ноября 2025 года. Всего за сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений. На Покровском направлении оккупанты пытались 93 раза продвинуться на позиции украинских подразделений. Силы обороны блокируют врага, который просачивается в город Покровск. "Укрзализныця" тем временем ограничивает поезда Краматорского направления до станций Гусаровка или Барвенково.

Как проходит 1352-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:01 Российский БПЛА попал в многоэтажку в Каменском Днепропетровской области. Местные паблики сообщают о пострадавших.

Пожар в доме

00:00 В сети публикуют примерные маршруты полета украинских беспилотников над Россией. В частности, красными стрелками обозначены направления движения ударных БПЛА, а синими – направления движения реактивных БПЛА.

Карта полетов дронов

Зеленый самолет – это аэродромы, в которых объявлен "План Ковер". Этот режим приводит к временному прекращению полетов, задержке или отмене рейсов.

