Росіяни атакували Камʼянське дронами та намагаються захопити Покровськ. Хронологія війни — день 1352

6 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 6 листопада 2025 року. Загалом за добу на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти намагалися 93 рази просунутися на позиції українських підрозділів. Сили оборони блокують ворога, який намагається просочуватися у місто Покровськ. "Укрзалізниця" тим часом обмежує поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове.

Як проходить 1352-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:01 Російський БПЛА поцілив у багатоповерхівку у Кам'янському Дніпропетровської області. Місцеві пабліки повідомляють про постраждалих.

Пожежа у будинку

00:00 У мережі публікують приблизні маршрути польоту українських безпілотників над Росією. Зокрема, червоними стрілками позначені напрямки руху ударних БПЛА, а синіми — напрямки руху реактивних БПЛА.

Карта польотів дронів

Зелений літак — це аеродроми, в яких оголошений "План Ковер". Цей режим призводить до тимчасового припинення польотів, затримки або скасування рейсів.

