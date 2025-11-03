МіГ-31К запустив по Україні "Кинджали" та політ "добрих дронів" на РФ. Хронологія війни — день 1349

3 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 3 листопада 2025 року. Росія атакувала Житомир трьома аеробалістичними ракетами "Кинджал". Моніторингові канали повідомляють, що "невідомі" БПЛА наразі летять до Криму, Бєлгородської, Тамбовської, Саратовської, Пензенської, Ульяновської, Самарської, Оренбурзької, Ростовської та Брянської областей РФ. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті відбулося 168 бойових зіткнень, важка ситуація спостерігається в районі Покровська.

Як проходить 1348-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 листопада жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Один дрон спостерігався біля Борисполя, шість дронів було виявлено у Миколаївській області.

00:00 У мережі опублікували приблизні маршрути польоту українських дронів.

Маршрути БПЛА

Червоною стрілкою показані напрямки руху ударних БПЛА.

