"Летючі санкції" навідалися до чергового російського НПЗ. Після атаки дронів виникла пожежа (фото і відео)

Росіяни обнесли НПЗ антидроновою сіткою, але на території є займання

Саратов слухав вибухи в ніч на понеділок, 3 листопада. Тривають атаки дронів на російські об'єкти, що забезпечують війну проти України.

Що треба знати:

У російському Саратові вночі лунали вибухи

За даними OSINT-аналізу під удар вчергове потрапив Саратовський нафтопереробний завод

Росіяни затягнули НПЗ антидроновою сіткою, проте внаслідок атаки зайнялася важлива установка

За даними OSINT-аналізу Telegram-каналу ASTRA, під удар потрапив Саратовський НПЗ. Росіяни намагалися захистити завод від безпілотників сіткою.

Судячи з кадрів, установка затягнута сіткою. Варто зазначити, що на відео вже є джерело вогню у західній частині заводу, можливо, поруч із резервуарами, — пояснив OSINT-аналітик ASTRA

Аналітики проєкту Dnipro Osint підтверджують, що під ударом опинився Саратовський НПЗ. За їхніми розрахунками, внаслідок атаки зафіксовано пожежу в районі установки АВТ-6 (атмосферно-вакуумна трубчатка, ключова ланка на нафтопереробному заводі для первинної переробки нафти).

Пожежа після атаки

Також один з БпЛА не влучив в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції через натягнуту анти-дронову сітку, — пишуть аналітики

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Саратовський НПЗ не вперше потрапляє під удари

Саратовський нафтопереробний завод є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг". Завод є частиною структури нафтової компанії "Роснефть".

Саратовський НПЗ

Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил держави-агресора. НПЗ виробляє понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку тощо.

Саратовський НПЗ вже не раз було атаковано дронами. Найсвіжіша атака до цієї була 16 жовтня. А після ударів у серпні підприємство призупиняло роботу.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 2 листопада дрони атакували морський порт в Туапсе Краснодарського краю РФ. Було вражено важливий для російського нафтового експорту об'єкт — Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті", спеціально побудований для завантаження нафти в танкери, в тому числі приписані до "тіньового флоту" Росії.