Росіяни атакували Запоріжжя та "приймають" дрони у Москві. Хронологія війни - день 1408

1 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі перший день нового року — четвер, 1 січня. Росіяни продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. У новорічну ніч росіяни запустили дрони у напрямку кількох міст. Тим часом в Україні продовжують застосовувати графіки відключень світла.

Як проходить 1408-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На Москву триває атака дронів: аеропорт "Домодедово" тимчасово закрито — кількість БПЛА, що атакують РФ, значно зросла.

Росіяни в новорічну ніч атакували дроном Запоріжжя. Травмовано 5 людей, з них один підліток, — ДСНС.

