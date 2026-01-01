Загроза майбутнього: чим небезпечний безпілотник V2U, який вдарив по Харкову (відео, інфографіка)

Дрон здатний самостійно виявляти та обирати цілі завдяки алгоритмам штучного інтелекту

У четвер, 1 січня, російський ударний дрон зі штучним інтелектом V2U влучив по промзоні Холодногірського району міста Харків. Про наслідки атаки наразі невідомо.

"Телеграф" вирішив розповісти, чому фахівці називають цей безпілотник загрозою майбутнього. Варто зазначити, що V2U діляться на ударні та розвідувальні.

Що треба знати:

БПЛА V2U самостійно обирає цілі за допомогою штучного інтелекту

РЕБ не може придушити цей новітній дрон

"Флеш" Бескрестнов вважає його загрозою майбутнього

Ключова риса дрона полягає у здатності самостійно виявляти та обирати цілі завдяки алгоритмам штучного інтелекту. Обчислювальний модуль побудований на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, у якому центральним процесором виступає високопродуктивна платформа NVIDIA Jetson Orin.

V2U обладнаний лише одним GPS-модулем, що може свідчити про відмову російської сторони від класичної супутникової навігації через активну дію українських засобів РЕБ. Ймовірно, для орієнтування використовується система комп’ютерного зору: дрон зіставляє зображення з камери з наперед завантаженими фотографіями місцевості.

БПЛА V2U. Інфографіка: Головне управління розвідки МО України

Також передбачено дистанційне керування у форматі FPV через LTE-канал. Для цього встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Попри російське маркування, компонентна база модема має китайське походження.

Безпілотник переважно зібраний із комплектуючих китайського виробництва, зокрема двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів швидкості та елементів живлення. Окремі вузли мають інше походження: світлочутливий сенсор Sony японського виробництва, електромагнітне реле компанії Te Connectivity з Ірландії, а також американський обчислювальний модуль Jetson Orin.

У чому небезпека V2U?

Фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, розбираючи черговий V2U, у вересні 2025 року зазначав: "Раніше на цьому дроні ми знаходили LTE-модем для якихось цілей, а ось уже третій трофей мені трапляється без модема. Тобто тепер БПЛА став взагалі без єдиного каналу зв'язку".

Таким чином дрон орієнтується автономно та атакує ціль теж автономно. Придушити його управління і навігацію за допомогою РЕБ неможливо, бо нема що душити.

Сергій "Флеш" Бескрестнов показав дрон V2U Фото: Telegram

"Я вважаю цю технологію загрозою майбутнього: дрон може, наприклад, літати сам над дорогою або залізничною колією і шукати собі цілі для атаки. Були вже випадки, коли дрон атакував скупчення людей на ринку", – написав Бескрестнов.

Наразі проти таких цілей дрони-перехоплювачі зараз є чи не єдиним ефективним і до того ж дешевим засобом. Українські захисники його ефективно знищували, зокрема FPV-перехоплювачами.

Нагадаємо, на безпілотних літальних апаратах типу "шахед" було помічено нові моделі радіомодемів, що відрізняються від раніше застосовуваних. Тепер ворог використовує пристрої різних діапазонів, через що ускладнюється робота щодо їх подавлення.