Угроза будущего: чем опасен беспилотник V2U, который ударил по Харькову (видео, инфографика)

Дрон способен самостоятельно выявлять и выбирать цели благодаря алгоритмам искусственного интеллекта

В четверг, 1 января, российский ударный дрон с искусственным интеллектом V2U попал по промзоне Холодногорского района города Харькова. О последствиях атаки пока неизвестно.

"Телеграф" решил рассказать, почему специалисты называют этот беспилотник угрозой будущего. Следует отметить, что V2U делятся на ударные и разведывательные.

Что нужно знать:

БПЛА V2U самостоятельно выбирает цели с помощью искусственного интеллекта

РЭБ не может подавить этот новейший дрон

"Флэш" Бескрестнов считает его угрозой будущего

Ключевая черта дрона заключается в способности самостоятельно выявлять и выбирать цели благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Вычислительный модуль построен на китайском миникомпьютере Leetop A203, в котором центральным процессором выступает высокопроизводительная платформа NVIDIA Jetson Orin.

V2U оборудован только одним GPS-модулем, что может свидетельствовать об отказе российской стороны от классической спутниковой навигации из-за активного действия украинских средств РЭБ. Вероятно, для ориентировки используется система компьютерного зрения: дрон сопоставляет изображение с камеры с предварительно загруженными фотографиями местности.

БПЛА V2U. Инфографика: Главное управление разведки МО Украины

Также предусмотрено дистанционное управление в формате FPV через канал LTE. Для этого установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Несмотря на российскую маркировку, компонентная база модема имеет китайское происхождение.

Беспилотник в основном собран из комплектующих китайского производства, в частности двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов скорости и элементов питания. Некоторые узлы имеют другое происхождение: светочувствительный сенсор Sony японского производства, электромагнитное реле компании Te Connectivity из Ирландии, а также американский вычислительный модуль Jetson Orin.

В чем опасность V2U?

Специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, разбирая очередной V2U, в сентябре 2025 года отмечал : "Раньше на этом дроне мы находили LTE-модем для каких-то целей, а вот уже третий трофей мне попадается без модема. То есть теперь БПЛА стал вообще без единого канала связи".

Таким образом, дрон ориентируется автономно и атакует цель тоже автономно. Подавить его управление и навигацию при помощи РЭБ невозможно, потому что нечего давить.

Сергей "Флэш" Бескрестнов показал дрон V2U Фото: Telegram

"Я считаю эту технологию угрозой будущего: дрон может, например, летать сам над дорогой или железнодорожной колеей и искать себе цели для атаки. Были уже случаи, когда дрон атаковал скопления людей на рынке", – написал Бескрестнов.

Пока против таких целей дроны-перехватчики сейчас являются единственным эффективным и к тому же дешевым средством. Украинские защитники его эффективно уничтожали, в частности, FPV-перехватчиками.

Напомним, на беспилотных летательных аппаратах типа "шахед" были замечены новые модели радиомодемов, отличающиеся от ранее применявшихся. Теперь враг использует устройства разных диапазонов, из-за чего усложняется работа по их подавлению.