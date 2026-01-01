Россияне атаковали Запорожье и "принимают" дроны в Москве. Хронология войны — день 1408

1 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре первый день нового года — четверг, 1 января. Россияне продолжают давить на фронте и атаковать украинские города. В новогоднюю ночь россияне запустили дроны в направлении нескольких городов. Тем временем в Украине продолжают применять графики отключений света.

Как проходит 1408-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 На Москву продолжается атака дронов: аэропорт "Домодедово" временно закрыт — количество атакующих РФ БПЛА значительно возросло.

Россияне в новогоднюю ночь атаковали дроном Запорожье. Травмированы 5 человек, из них один подросток — ГСЧС.

