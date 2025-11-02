"Прикурили" термінал та танкер: українська атака по Туапсе вразила важливий об'єкт росіян (фото, відео)

Атакований дронами Туапсинський морський нафтовий термінал має велике значення для російського експорту

Українські дрони в ніч на 2 листопада під час ударів по Росії атакували морський порт в Туапсе Краснодарського краю РФ. Було вражено важливий для російського нафтового експорту об'єкт — Туапсинський морський нафтовий термінал "Роснєфті", спеціально побудований для завантаження нафти в танкери, в тому числі приписані до "тіньового флоту" Росії.

Що відомо:

Дрони атакували термінал: було кілька повноцінних влучань, спалахнула пожежа

Біля термінала також могли уразити танкер, завантажений нафтою — дуже сильна пожежа

Так званий "оперштаб" регіону підтвердив атаку та її наслідки — але традиційно бреше про "уламки дронів"

Як пишуть українські моніторингові канали та російські ЗМІ, уражено було глибоководний танкерний причал, який ввели в експлуатацію у 2013 році. Причал має велике значення для російського нафтового експорту на Чорному морі. Його потужність — до семи мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік, він здатен приймати судна довжиною до 250 метрів. Переважним чином він обслуговує операції Туапсинського НПЗ — на цей завод раніше також навідувалися українські дрони.

Зазначається, що було кілька повноцінних уражень об'єкта. Один з дронів ударив по центральній вантажній естакаді — це головний вузол для перевалки нафти та темних нафтопродуктів між берегом та танкерами. Ще один удар зачепив нафтоналивний пірс. Третій дрон влучив у танкер, який перебував під завантаженням: на судні почалася потужна пожежа.

Тим часом так званий "оперативний штаб Краснодарського краю" змушений був підтвердити удар українських дронів. Там також визнали "пошкодження танкера" та "пошкодження термінала", приписавши сюди ж нібито пошкодження залізничного вокзалу. Проте вже звично росіяни брешуть про нібито "уламки дронів", які спричинили пошкодження, та запевняють, що нібито обійшлося без постраждалих.

Проблеми з паливом у Росії: до чого тут "дронові санкції"

Нещодавно у Росії склалася унікальна ситуація, коли країна, яка ще недавно гордо називала себе світовою "бензоколонкою", після ударів "добрих" дронів по НПЗ була змушена просити пальне у сусідів. Зокрема Білорусь у вересні наростила експорт бензину до РФ у чотири рази порівняно з серпнем — до 49 тисяч тонн. Ще 33 тисячі тонн дизельного пального пішли тим самим маршрутом. Також розглядалися постачання нафти з Китаю — при тому, що Росія майже задарма продає туди сиру нафту.

Причиною такої ситуації стали удари дронів по російських НПЗ. За серпень Україна вибила 17% нафтопереробки РФ, за вересень ця цифра зросла до 38%. Загалом, за даними Служби безпеки України, через атаки по НПЗ росіяни скоротили не тільки нафтопереробку, але й видобуток нафти — подекуди він впав на 90%.

До речі, ще один удар Росія отримала 22 жовтня, коли Міністерство фінансів США майже одночасно із заявою президента США Дональда Трампа щодо скасування саміту в Будапешті оголосило про нові масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл". Російська біржа відреагувала падінням, обидві компанії втратили мільярди та розглядають продаж закордонних активів.

"Енергетичні санкції"

Нагадаємо, що у Московській області РФ у ніч з 31 жовтня на 1 листопада стався масштабний блекаут. Перебої зі світлом залишили більшість населених пунктів під Москвою без світла, а подекуди через сильні перепади напруги світло блимало, електроприлади виходили з ладу. Росіяни звинуватили українські дрони, а влада довго мовчала щодо причин блекауту.

Президент України Володимир Зеленський перед початком ударів по російській енергетиці пообіцяв, що якщо РФ спробує влаштувати блекаут в Україні, отримає блекаут у прикордонних регіонах. А якщо спробує влаштувати блекаут в Києві — отримає блекаут у Москві.