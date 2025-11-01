Московська область сидить без світла: росіяни скаржаться на "добрі дрони" (відео)

Перед тим, як зникло світло, повідомлялося про підльот "невідомих дронів" до столиці Росії

У Московській області РФ у ніч з 31 жовтня на 1 листопада стався масштабний блекаут. Перебої зі світлом залишили більшість населених пунктів під Москвою без світла, а подекуди через сильні перепади напруги світло блимає, електроприлади виходять з ладу. Росіяни звинувачують українські дрони, влада мовчить.

Що відомо:

Російські ЗМІ публікують численні відео з Підмосков'я

Офіційно проблеми з електропостачанням пояснили "аварією на електромережах"

Росіяни звинувачують українські дрони та скаржаться на вихід з ладу електроприладів через стрибки напруги

Російські Telegram-канали ввечері 31 жовтня почали писати про те, що у багатьох населених пунктах у Московській області та Підмосков'ї зникло світло. Водночас в деяких інших населених пунктах області світло почало блимати, а напруга — шалено стрибати. Опубліковано кілька відео вулиць, які занурилися у темряву, а також відео блимаючих ліхтарів через стрибки в електромережі.

Офіційна версія в каналах — електроенергії тимчасово немає "у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах". Влада Московської області ситуацію не коментувала. При цьому також повідомлялося про атаку дронів на область: місцеві канали написали, що до столиці РФ підлітають "невідомі дрони", а пізніше мер Москви Сергій Собянін повідомив, що нібито було збито один дрон поблизу столиці.

Тим часом, поки російська влада мовчить, інтернет повний скарг від росіян. Мешканці Підмосков'я пишуть, що у блекауті 100 відсотків "винні дрони України" та скаржаться, що через стрибки напруги у багатьох виходять з ладу електроприлади.

Удари по Росії: Москва страждає від дронів

Нагадаємо, що Москву кілька днів поспіль атакували ударні дрони. Зокрема, під час атаки дронів на Москву ввечері 26 жовтня мережу доволі швидко облетіло зроблене у російській столиці фото російського аналога українських мобільних вогневих груп. Пікап з кількома солдатами та кулеметом став біля стін Кремля, щоб намагатися перехоплювати та збивати українські дрони. Українці традиційно відреагували на це великою кількістю мемів та насмішками над Росією.

Але значно цікавіше те, що у ніч на п'ятницю, 29 жовтня, дрони атакували кілька областей Росії. Вибухи лунали у містах Владімір, Ярославль та Орел. Більшість атак прийшлася по російській енергетиці — наприклад, постраждала Владімірська електропідстанція. Вона одна з найбільших та найпотужніших у Європі. Ця підстанція є стратегічним вузлом Єдиної енергетичної системи Росії та забезпечує електропостачання Центрального регіону, включаючи Москву, Володимирську, Нижегородську та частково Іванівську області.

Президент України Володимир Зеленський перед початком ударів по російській енергетиці пообіцяв, що якщо РФ спробує влаштувати блекаут в Україні, отримає блекаут у прикордонних регіонах. А якщо спробує влаштувати блекаут в Києві — отримає блекаут у Москві.