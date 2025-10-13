Вибухи та пожежа: в окупованій Феодосії знову підпалили нафтобазу (фото, відео)

Атаку та її наслідки підтвердили в окупаційній адміністрації Криму

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 13 жовтня дрони знову атакували одну з найбільших нафтобаз на півострові, розташовану в Феодосії. Внаслідок атаки на об'єкті, який переживає вже не першу атаку за останній час, спалахнула сильна пожежа.

Що треба знати:

Внаслідок удару горить щонайменше три резервуари

Російська окупаційна адміністрація бреше, що нібито тільки один дрон влучив у нафтобазу

Повторюється ситуація минулого року — у жовтні 2024 року українські дрони буквально "переорали" цей об'єкт

Про це пишуть моніторингові канали. Зазначається, що місцеві мешканці ще вночі повідомили про сильні вибухи. Після цього в мережі з'явилися фото та відео, на яких можна побачити сильну пожежу на нафтобазі. Припускається, що внаслідок удару спалахнуло щонайменше три резервуари з паливом, до нафтобази виїхала велика кількість пожежних машин.

Масштаб удару виявився таким, що навіть гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов змушений був підтвердити атаку та її наслідки. Він збрехав, що російська протиповітряна оборона нібито "збила" аж 20 українських дронів, проте один вдарив по нафтобазі.

"Ворожий БПЛА атакував нафтобазу у Феодосії. Внаслідок цього виникло загоряння. Постраждалих, за даними, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці. Попередньо силами ППО збито понад 20 безпілотників", — написав він.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

Зазначимо, що окуповану Феодосію атакували також у ніч на понеділок, 6 жовтня. Тоді кілька регіонів Росії та окупований Крим атакували безпілотники. Вибухи лунали у Брянській області, а також у Нижньогородський області, у Краснодарському краї, окупованій Феодосії та навіть неподалік Москви, де працювала ворожа ППО. До цього цю ж нафтобазу буквально "переорали" дронами у жовтні 2024 року — майже рік тому.

Волгоградська область Росії в ніч на 9 жовтня була під атакою "невідомих дронів". Фіксувалися вибухи та пожежі, пошкодження отримали кілька об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.