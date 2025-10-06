Від Москви до окупованого Криму. Дрони атакували важливі для Росії об'єкти (відео)

Новий тиждень почався з результативних ударів дронів по об'єктах окупантів

В ніч на понеділок, 6 жовтня, кілька регіонів Росії та окупований Крим атакували безпілотники. Вибухи лунали у Брянській області, а також у Нижньогородський області, у Краснодарському краї, окупованій Феодосії та навіть неподалік Москви, де працювала ворожа ППО.

Що треба знати:

Дрони атакували кілька регіонів Росії та окупований Крим

Під удар потрапив завод вибухівки у Дзержинську, що виробляє вибухові речовини

Безпілотники влучили в одну з найбільших нафтобаз Криму у Феодосії

Москва

Мер російської столиці Сергій Собянин повідомив, що ППО РФ нібито збила дрон, що, за його словами летів на Москву. Він додав, що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Дзержинськ, Нижньогородська область — завод вибухівки

Як пишуть росЗМІ, у Дзержинську та Нижньому Новгороді пролунало понад 10 вибухів. За попередніми даними, два влучання є по заводу імені Свердлова у Дзержинську, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Завод Свердлова на карті

Підприємство перебуває під санкціями за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Він не вперше потрапляє під атаку БПЛА, він був під ударом у липні цього року та 20 жовтня минулого.

Окупований Крим — нафтобаза

Безпілотники атакували одну з найбільших нафтобаз у Криму, що розташовано у Феодосії. Ворожа ППО намагалася збити дрони, але, за попередніми даними, щонайменше один з них влучив у ціль, виникла потужна пожежа. Небо над окупованим містом затягло димом.

Краснодарський край

Російські пабліки пишуть, що вибухи лунали також у Краснодарському краї РФ. Зокрема дрони навідалися у Туапсе.

Івановська область

Ворожа ППО працювала по безпілотниках й в Івановській області. Вони нібито летіли на місто Шуя.

Низка російських аеропортів припиняли роботу

Прийняття і виліт літаків в ніч на 6 жовтня призупиняли аеропорти Сочі, Нижнього Новгорода, Геленджика, Тамбова, Ярославля, Краснодара, Калуги. У Росії заявили, що "обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів". Ймовірно, вони пов'язані з атаками дронів.

Бєлгород у темряві

Російський Бєлгород занурився у темряву — через знищення підстанції "Луч" ввечері 5 жовтня без електрики лишаються десятки тисяч мешканців міста. Як заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, обсяг ремонтних робіт значний.

Як повідомляв "Телеграф", у Бєлгороді ввечері 5 жовтня стався масштабний блекаут — світло зникло у низці районів російського міста та у деяких обласних населених пунктах. Росіяни вже заявили про нібито "ракетний удар" з боку України.