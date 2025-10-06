От Москвы до оккупированного Крыма. Дроны атаковали важные для России объекты (видео)

Новая неделя началась с результативных ударов дронов по объектам оккупантов

В ночь на понедельник, 6 октября, несколько регионов России и оккупированный Крым атаковали беспилотники. Взрывы звучали в Брянской области, а также в Нижегородской области, в Краснодарском крае, и даже недалеко от Москвы, где работала вражеская ПВО.

Что нужно знать:

Дроны атаковали несколько регионов России и оккупированный Крым

Под удар попал завод взрывчатки в Дзержинске, производящий взрывчатые вещества

Беспилотники попали в одну из крупнейших нефтебаз Крыма в Феодосии

Москва

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО РФ якобы сбило дрон, который, по его словам, летел на Москву. Он добавил, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Дзержинск, Нижегородская область — завод взрывчатки

Как пишут росСМИ, в Дзержинске и Нижнем Новгороде раздалось более 10 взрывов. По предварительным данным, два попадания есть по заводу имени Свердлова в Дзержинске, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Завод Свердлова на карте

Предприятие находится под санкциями за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Оно не в первый раз попадает под атаку БПЛА, завод был под ударом в июле этого года и 20 октября прошлого.

Оккупированный Крым — нефтебаза

Беспилотники атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Крыму, расположенную в Феодосии. Вражеская ПВО пыталась сбить дроны, но, по предварительным данным, по меньшей мере один из них попал в цель, возник мощный пожар. Небо над оккупированным городом затянуло дымом.

Краснодарский край

Российские паблики пишут, что взрывы раздавались также в Краснодарском крае РФ. В частности, дроны наведались в Туапсе.

Ивановская область

Вражеская ПВО работала по беспилотникам и в Ивановской области. Они якобы летели на город Шуя.

Ряд российских аэропортов прекращали работу

Прием и вылет самолетов в ночь на 6 октября приостанавливали аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика, Тамбова, Ярославля, Краснодара, Калуги. В России заявили, что "ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов". Вероятно, они связаны с атаками дронов.

Белгород в темноте

Российский Белгород погрузился во тьму — из-за уничтожения подстанции "Луч" вечером 5 октября без электричества остаются десятки тысяч жителей города. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объем ремонтных работ значительный.

Как сообщал "Телеграф", в Белгороде вечером 5 октября произошел масштабный блекаут — свет исчез в ряде районов российского города и в некоторых областных населенных пунктах. Россияне уже заявили о якобы "ракетном ударе" со стороны Украины.